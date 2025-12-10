Немає жодних нових оцінок з боку США чи Європи, які б свідчили про значні зміни на полі бою.

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що Україна нібито програє війну проти Росії і що Москва тепер має перевагу на фронті. Однак у коментарі CNN кілька урядовців повідомили, що немає жодних нових оцінок з боку США чи Європи, які б свідчили про значні зміни на полі бою, і що вони не бачать жодних ознак того, що війська Володимира Путіна можуть швидко виграти війну.

Як пише видання, оцінки показують неоднозначну картину: Росія домагається невеликих успіхів на передовій і наближається до ключових українських ліній постачання, але ціною величезних військових втрат.

"Росіяни проникають на територію України, але це не є фундаментальною зміною порівняно з тим, що відбувалося в останні кілька місяців", - заявив CNN український військовий чиновник.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Бразе наголосила, що за останній рік Росія отримала менше ніж 1% української території.

"Так що це, звичайно, не перемога у війні. Це не ті цілі, яких прагнуть Путін і Кремль. Він хоче позбавити Україну суверенітету. Він хоче підпорядкувати Україну як країну. Але на полі бою вони цього не можуть домогтися", - зазначила вона.

Водночас чиновники визнають, що ситуація для Києва складна.

"Україна поступово втрачає стратегічно важливі позиції на сході через виснаження сил і обмеженість оборонних позицій", - заявив високопоставлений американський чиновник.

Трамп може вийти з переговорів

При цьому, як пише CNN, європейські чиновники побоюються, що Трамп втрачає терпіння через відсутність прогресу в мирних переговорах, і може вийти з них, поклавши провину на Україну і Європу за перешкоджання досягненню угоди.

Один з американських чиновників погодився з цим, заявивши CNN: "Це стає для нього дедалі більшим політичним тягарем, подібно до нескінченної війни".

Заяви Трампа про Україну

Раніше Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що Росія має більш "сильну переговорну позицію" і що "Україна втратила значні території". За його словами, Зеленському доведеться "приймати речі такими, як вони є".

Трамп також заявив, що Україні пора провести вибори, тому що "це вже не демократія".

Він також похвалився, що США за його президентства не тільки не витрачають кошти на війну в Україні, а й заробляють на цьому. Президент нагадав, що США продають свої озброєння країнам НАТО "за повною ціною", а НАТО передає його Україні.

