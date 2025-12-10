Срібло встановило новий історичний рекорд: скільки коштує метал тепер

Срібло за рік подорожчало майже вдвічі.

Срібло встановило новий рекорд ціни. Трейдери очікують чергового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США на тлі високого попиту на дорогоцінний метал з боку технологічної галузі.

Видання ВВС пише, що 9 грудня ціна на срібло вперше перевищила 60 доларів за тройську унцію (31 грам) на спотовому ринку, де дорогоцінний метал купують і продають із негайною поставкою.

За даними Trading Economics, станом на 10:05 10 грудня унція вже коштувала 61,5 долара, що є новим рекордом. Таким чином, 1 грам металу коштував 1,98 долара.

Чому дорожчають дорогоцінні метали

Золото, яке сягнуло рекордних максимумів на початку цього року на тлі зростаючих побоювань з приводу впливу мит США та перспектив світової економіки, також показало зростання цього тижня. Очікується, що центральний банк США знизить процентну ставку на чверть процентного пункту.

Інвестори схильні купувати дорогоцінні метали, як-от золото і срібло, коли відсоткові ставки знижуються, а долар слабшає, тому що вигода від зберігання готівки в банку або купівлі короткострокових облігацій знижується. Саме це було однією з головних причин того, що золото останніми місяцями досягло нових рекордних максимумів, вперше перевищивши позначку в 4000 доларів за тройську унцію.

Зростання цін на срібло розглядається як "побічний ефект" від стрибка ціни на золото, оскільки інвестори шукають дешевші альтернативи, сказав аналітик банку OCBC Крістофер Вонг.

Цього року золото подорожчало більш ніж на 50%, почасти через великі покупки з боку центральних банків.

При цьому експерти кажуть, що вартість срібла зросла також через те, що високий попит з боку технологічної галузі перевищив пропозицію.

"Срібло - це не тільки інвестиційний актив, а й фізичний ресурс, і дедалі більше виробників виявляють потребу в цьому матеріалі", - сказав Космас Марінакіс із Сінгапурського університету менеджменту.

Однак швидко збільшити пропозицію срібла складно, оскільки більша частина світового виробництва - побічний продукт копалень, які здебільшого видобувають інші метали, як-от свинець, мідь або золото.

Ціни на срібло також зростають через побоювання, що США можуть запровадити мита на нього в рамках торговельної політики президента Дональда Трампа. Побоювання з приводу можливих мит також призвели до накопичення запасів срібла в Штатах, що викликало його дефіцит в інших країнах. Вашингтон імпортує близько двох третин срібла.

За словами Марінакіса, виробники намагаються забезпечити поставки срібла, щоб їхня діяльність не зупинилася через дефіцит, що сприяє зростанню цін. Він додав, що очікує, що ціна на срібло залишиться високою найближчими місяцями.

Ціни на метали - останні новини

27 листопада ціни на золото пішли вниз, хоча напередодні дорогоцінний метал сягнув майже двотижневого максимуму в 4162,99 долара.

10 грудня знову дорожчала мідь на тлі очікування третього поспіль зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

