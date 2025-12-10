Лоукостер запустить базу в аеропорту міста Тиргу-Муреш з 2026 року.

Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення роботи своєї бази в румунському місті Тиргу-Муреш, звідки українцям може бути зручно подорожувати за кордон.

Як повідомляється на сайті лоукостера, з виділенням одного сучасного літака Airbus A320neo авіакомпанія експлуатуватиме в Румунії загалом 39 літаків протягом зими. Зокрема, тепер Wizz Air пропонує 10 маршрутів до восьми країн з міжнародного аеропорту Тиргу-Муреш "Трансільванія".

Цікаво, що саме Тиргу-Муреш був першим аеропортом, з якого Wizz Air почала виконувати рейси в Румунії у 2006 році. За 19 років авіакомпанія створила дев'ять операційних баз у країні – в Бухаресті, Бенясі, Бухаресті Отопені, Клуж-Напоці, Крайові, Яссах, Сібіу, Сучаві, Тімішоарі та тепер у зовсім новому Тиргу-Муреші.

Куди Wizz Air літатиме з аеропорту Тиргу-Муреш

Нові виділені літаки покращать сполучення з містом, дозволивши запустити дев'ять маршрутів. Починаючи з 29 березня 2026 року, окрім поточного сполучення з Будапештом, пасажири авіакомпанії зможуть літати з Тиргу-Муреш до:

Брюссель-Шарлеруа (Бельгія);

Ларнака (Кіпр);

Париж-Бове (Франція);

Дортмунд (Німеччина);

Меммінген (Німеччина);

Мілан-Бергамо (Італія);

Рим-Ф'юмічіно (Італія);

Базель (Швейцарія);

Лондон-Лутон (Велика Британія).

Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2025 року Wizz Air офіційно відкрив свою нову операційну базу "Варшава-Модлін" – в другому аеропорту польської столиці.

До цього один з найбільших бюджетних перевізників Європи оголосив про запуск майже трьох десятків нових маршрутів з Італії та Румунії.

