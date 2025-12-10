Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення роботи своєї бази в румунському місті Тиргу-Муреш, звідки українцям може бути зручно подорожувати за кордон.
Як повідомляється на сайті лоукостера, з виділенням одного сучасного літака Airbus A320neo авіакомпанія експлуатуватиме в Румунії загалом 39 літаків протягом зими. Зокрема, тепер Wizz Air пропонує 10 маршрутів до восьми країн з міжнародного аеропорту Тиргу-Муреш "Трансільванія".
Цікаво, що саме Тиргу-Муреш був першим аеропортом, з якого Wizz Air почала виконувати рейси в Румунії у 2006 році. За 19 років авіакомпанія створила дев'ять операційних баз у країні – в Бухаресті, Бенясі, Бухаресті Отопені, Клуж-Напоці, Крайові, Яссах, Сібіу, Сучаві, Тімішоарі та тепер у зовсім новому Тиргу-Муреші.
Куди Wizz Air літатиме з аеропорту Тиргу-Муреш
Нові виділені літаки покращать сполучення з містом, дозволивши запустити дев'ять маршрутів. Починаючи з 29 березня 2026 року, окрім поточного сполучення з Будапештом, пасажири авіакомпанії зможуть літати з Тиргу-Муреш до:
- Брюссель-Шарлеруа (Бельгія);
- Ларнака (Кіпр);
- Париж-Бове (Франція);
- Дортмунд (Німеччина);
- Меммінген (Німеччина);
- Мілан-Бергамо (Італія);
- Рим-Ф'юмічіно (Італія);
- Базель (Швейцарія);
- Лондон-Лутон (Велика Британія).
Інші новини Wizz Air
Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2025 року Wizz Air офіційно відкрив свою нову операційну базу "Варшава-Модлін" – в другому аеропорту польської столиці.
До цього один з найбільших бюджетних перевізників Європи оголосив про запуск майже трьох десятків нових маршрутів з Італії та Румунії.
