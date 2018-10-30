Підвал, де сліпнуть і втрачають слух: у Києві розслідують справу про нелегальний притулок для літніх людей (відео)

Жодної ліцензії на медичне обслуговування хворих у господині немає, а витратні матеріали та продукти життєдіяльності людей похилого віку не утилізуються належним чином.

У Святошинському районі Києва на території садового товариства «Зв'язківець» нелегально працює будинок престарілих. Сусіди власниці будинку неодноразово скаржилися представникам влади на підпільний притулок. Довгий час справа не рухалася з місця.

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За словами однієї з пацієнток, там проживають близько 30 осіб. Про них дбають і надають медичну допомогу. «Лежачих» пацієнтів тримають у підвальних приміщеннях, у яких немає вікон. Жодної ліцензії на медичне обслуговування хворих у господині немає, а витратні матеріали та продукти життєдіяльності людей похилого віку не утилізуються належним чином. На вулиці біля будинку смердить фекаліями. Про це Інформатор повідомляє, вивчивши місцевість садового товариства і поспілкувавшись з очевидцями.

За словами сусідів та відвідувачів притулку, інколи під будинок приїжджає медичний транспорт. Людей з машини переносять в підвал, де знаходяться палати. Там пацієнтам проводять зондове харчування і ставлять крапельниці. Також очевидці неодноразово бачили, як з приміщення вивозять трупи.

Також наголошується, що в нелегальному будинку для престарілих відсутні заходи пожежної безпеки. А відповідно до шостого пункту статті 55 цивільного кодексу України, обов'язки із забезпечення житлових приватних будинків пожежною безпекою лежать на власника нерухомості.

Ще одна скарга надійшла в управління поліції 14 серпня 2018 року. Кримінальним виробництвом займається слідчий Святошинського району Карпенко Вадим Олегович. За його словами, наразі проводиться досудове розслідування, збирання доказів, перевірка причетності тих чи інших осіб до правопорушення, а можливо, й зовсім відсутність складу злочину.