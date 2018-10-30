У Кривому Розі журналіст скоїв смертельну ДТП і намагається приховати злочин - депутат

За словами депутата, журналіст намагається підкупити родичів загиблого, "щоб все було тихо".

У Кривому Розі журналіст "Першого міського" каналу збив на смерть людину.

Про це повідомив депутат Криворізької міськради Микола Колесник. Він розповів, що до нього звернулися як до депутата з проханням проконтролювати дану ситуацію.

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Він зазначив, що ані місцеві ЗМІ, ані прес-служби правоохоронних органів цю ДТП ніяк не висвітлювали. Після власної перевірки Колесник дізнався, що аварія сталася на Зарічному.

"Раджу правоохоронцям не гратися і не прикривати злочин, не ставайте спільниками, якщо подія мала місце", - написав депутат.

Згодом у поліції факт ДТП підтвердили і розповіли деякі подробиці, написав Колесник.

"Єрмолінський скоїв смертельне ДТП на автівці Skoda Octavia, потерпілий помер у лікарні. Є питання по відповідності номерних знаків і регістрації автівки. Пишуть мені що у ЄРДР все внесли вже. Якщо це дійсно так, то дякую небайдужим з совістю. Інформацію перевіряю. Але чому місцеві ВВС мовчать?", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Колесник з'ясував, що приховати злочин журналісту допомагає депутат БПП. За його словами, Єрмолінський намагається підкупити родичів загиблого, "щоб все було тихо".

"Всю отриману інформацію я відправляю одразу на Київ, бо вже там дуже зацікавилися тим що відбувається у Кривому Розі, бо процеси вже не керовані. Далі буде", - зазначив Колесник.

Як повідомили УНІАН у виданні "Перший міський" Кривий Ріг, інформація про скоєну журналістом смертельну ДТП не відповідає дійсності.

"Депутат має особистий конфлікт зі ЗМІ та позивається до суду через висвітлення його публічної діяльності. У зв'язку з цим, ймовірно, розповсюджує інформацію, що паплюжить честь та гідність журналістів", - наголосив представник видання.

Зазначимо, у прес-службах правоохоронців повідомлення про ДТП досі не з'явилося.

Як повідомляв УНІАН, на Одещині поліцейський на смерть збив пенсіонера.