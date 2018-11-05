этот материал доступен на русском

У Луцьку сталася стрілянина на автомийці: одна людина загинула, двоє поранених (фото, відео)

16:25, 05 листопада 2018
Інциденти
2331 0
Стрілянина сталася 5 листопада / фото volynpost.com

У Луцьку під час конфлікту і стрілянини між двома групами осіб на території автомийки одна людина загинула, ще двоє людей отримали поранення.

Цей факт УНІАН підтвердили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Читайте такожУ Києві на "Лісовій" сталася стрілянина і бійка (фото, відео)

Згідно з офіційною інформацією прес-служби Волинської поліції, сьогодні о 14 год. 30 хв. надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Набережній у Луцьку.

Внаслідок інциденту одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці ввели в дію план із затримання озброєних злочинців.

фото volynpost.com

Водночас, як зазначають місцеві ЗМІ, під час стрілянини на Набережній невідомі поранили так званого «кримінального авторитета» Аслана.

Відео: UA: Волинь

Раніше на Сумщині невідомі обстріляли автомобіль одного з керівників компанії, що охороняє нафтопроводи в трьох областях України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стрілянина#вбивство#Луцьк