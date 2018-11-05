У Луцьку сталася стрілянина на автомийці: одна людина загинула, двоє поранених (фото, відео)

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

У Луцьку під час конфлікту і стрілянини між двома групами осіб на території автомийки одна людина загинула, ще двоє людей отримали поранення.

Цей факт УНІАН підтвердили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

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Згідно з офіційною інформацією прес-служби Волинської поліції, сьогодні о 14 год. 30 хв. надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Набережній у Луцьку.

Внаслідок інциденту одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці ввели в дію план із затримання озброєних злочинців.

Водночас, як зазначають місцеві ЗМІ, під час стрілянини на Набережній невідомі поранили так званого «кримінального авторитета» Аслана.

Відео: UA: Волинь

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