З'явилися подробиці жорстокого вбивства 15-річної дівчини під Харковом (відео)

На Харківщині шукають убивцю та ґвалтівника дитини.

Поліція оприлюднила фоторобот ймовірного убивці 15-річної дівчинки, тіло котрої знайшли в лісосмузі біля стежки на залізничну станції в селищі Покотилівка біля Харкова.

Місцеві жителі настрашені, адже тією ж дорогою до електрички ходять багато людей, а душогуб досі на волі, йдеться в сюжеті ТСН.

Її було всього 15. Минулої п’ятниці дівчинка вранці йшла на електричку, щоб їхати на заняття. Вона навчалася в коледжі архітектури та дизайну. Але у вагон так і не сіла.

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"Електричка була о 7:48. Так вийшло, що вона не дійшла до підйому з Бабаїв", - розповів друг Аліси Дмитро. Того ж дня увечері мама Аліси звернулась до поліції. Мертву дівчинку правоохоронці знайшли вже на ранок неподалік від стежки, що вела до залізничної станції.

"За висновками експертів, дівчинка була задушена та зґвалтована. Зараз проводиться розслідування за трьома статями: навмисне вбивство, зґвалтування та розбій", - повідомила прес-офіцер Харківського районного відділу поліції Вікторія Зинов’єва.

Поліція показала фоторобот ймовірного убивці – такого чоловіка приблизно 40 років начебто бачили поблизу місця злочину. Особу його не встановили, тому правоохоронці просять відгукнутися всіх, кому знайоме це обличчя. Жителі Бабаїв та Покотилівки запевняють, що такого чоловіка не знають.

Убивця відібрав у своєї жертви сумку з речами – вони також можуть допомогти вийти на слід злочинця. Якщо його спіймать, чоловік проведе за ґратами щонайменше 15 років.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині поліція розшукує підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 15-річної дівчини.