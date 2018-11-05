На Харківщині чоловік зґвалтував і задушив 15-річну дівчинку (фоторобот)

За висновками експертів, дитину зґвалтували та задушили.

На Харківщині поліція розшукує підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 15-річної дівчини.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, 2 листопада о 20:29 до правоохоронців надійшла інформація від 42-річної жительки селища Бабаї про зникнення доньки.

До пошуків дитини був залучений весь особовий склад районної поліції. Під час розшукових заходів її тіло було виявлено у лісосмузі в селищі Покотилівка. Окрім того, у загиблої зникла сумка із особистими речами.

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За висновками експертів, дитину зґвалтували та задушили.

Згідно з повідомленням, Харківським відділом поліції розшукується підозрюваний у вбивстві дівчини. Його прикмети: на вигляд 35-45 років, зріст 185 см, худорлявої статури.

Слідчі проводять досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч.4 ст. 187 (розбій). Максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає до 15 років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна. Наразі поліцейські вживають усі необхідні заходи для затримання особи, причетної до вчинення тяжкого злочину.

Як повідомляв УНІАН, в Оболонському районі столиці чоловік розбещував 6-річну дитину. Злочинця розшукують правоохоронці.