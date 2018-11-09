У Києві поліція затримала двох іноземців за розбійні напади на жінок

Упродовж одного вечора зловмисники вчинили два розбої.

Співробітники карного розшуку поліції Києва затримали двох іноземців, яких підозрюють у розбійних нападах на жінок.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у м. Києві.

«Київські оперативники затримали розбійників «на гарячому» після останніх злочинних епізодів. Слідчо-оперативна група під час огляду автомобіля правопорушників вилучила у них жіночу сумку, рукавички, мобільні телефони, гроші та банківські картки», - йдеться у повідомленні.

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Слідчі оголосили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України і зараз вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

За даними начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенка, іноземці нападали на киянок на території Солом'янського та Голосіївського районів столиці.

«Одягнувши балаклави, зловмисники застосовували газовий балончик, після чого відбирали у потерпілих сумочки з гаманцями та мобільні телефони. До місць скоєння злочинів кримінальний дует приїжджав на іномарці. У той час, коли один із співучасників нападав на жертву, інший - сидів за кермом та спостерігав за ситуацією», - сказав він.

За словами Крищенка, «у слідчих є всі підстави вважати, що на рахунку затриманих - вісім аналогічних правопорушень, скоєних на території Києва та Київської області».