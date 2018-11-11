У Дніпрі чоловік громив припарковані на тротуарі авто (відео)

Швидше за все, його невдоволення викликало те, що машини були припарковані на тротуарі і заважали пішоходам.

У Дніпрі чоловік з собакою бив палицею припаркований Porsche Cayenne, а потім переключився на сусідні автомобілі. Читайте такожУ Києві відомому співаку розбили авто (фото) Про це повідомляє "112 Україна". Погром відбувався серед білого дня на вулиці Центральній, поруч із зупинкою трамваю № 1. Судячи з відео, яке зняли очевидці, чоловік не зовсім адекватний. Швидше за все, його невдоволення викликало те, що машини були припарковані на тротуарі і заважали пішоходам. Власники постраждалих автомобілів на місці події так і не з'явилися, однак люди викликали поліцію. Правоохоронці затримали дебошира.

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