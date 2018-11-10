У Києві хлопці на Range Rover каталися зі зброєю в салоні і показували оголені сідниці (фото, відео)

За словами поліцейських, водій перебував під дією наркотичних речовин.

На проспекті Бажана, неподалік від станції метро «Позняки», при перевірці автомобіля Range Rover, поліцейські виявили в його салоні незареєстрований пістолет для відстрілу гумових куль. Водій Range Rover вів себе неадекватно і викликав "групу підтримки".

Поліцейські зупинили підозрілий автомобіль у п'ятницю, 9 листопада, близько 22:15, повідомляє "Інформатор".

За словами поліцейських, в машині, на момент перевірки документів, знаходився водій на ім'я Руслан і пасажир. У салоні поліцейські виявили пневматичний пістолет, який був перероблений під стрільбу гумовими кулями, калібру 9 міліметрів. Зброя не була зареєстрована в поліцейській базі. Після того, як водія і пасажира вивели з автомобіля, вони зателефонували своїм друзям, щоб ті "вирішили" питання. На місце приїхали кілька молодих людей і дві дівчини. Коли прибула "група підтримки", Руслан спробував передати ключі від машини і документи на неї товаришеві, який приїхав на допомогу. Проте поліцейські були напоготові і закували водія в кайданки. У цей момент один з його друзів почав вести себе неадекватно і оголив сідниці в знак протесту.

Під час слідчих дій по вилученню зброї вся компанія вела себе зухвало, вони демонстративно розпивали шампанське на капоті, показували на камеру непристойні жести і справляли нужду прямо на тротуарі. За словами поліції, водій перебував під дією наркотичних речовин і встиг скинути близько двох грамів канабісу.

Також правоохоронці додали, що влітку 2018 року цих людей вже затримували. Тоді в салоні автомобіля у них знаходілася бойова граната.

Водія доставили до райвідділу для дачі свідчень. Деталі події визначить слідство.

Нагадаємо, раніше в Києві на Кудряшова п'яний водій Toyota зі зброєю та шприцами в салоні потрапив у ДТП.