У Дніпрі чоловік із собакою влаштував розправу над припаркованими авто (відео)

П'яний чоловік, озброївшись дрючком, потрощив припарковані на тротуарі машини.

З палицею проти машини. У Дніпрі чоловік із собакою влаштував розправу над припаркованими автівками.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Серед білого дня у середмісті він озброївся довгим дрючком та почав завдавати удари по транспорту. Першою жертвою став Porsche Cayenne, залишений на проїжджій частині, потім ще 2 автівки, припарковані на тротуарі. Напад зафільмували очевидці.

Водіїв не було. Перехожі викликали поліцію та самі затримали нападника.

31-річний чоловік виявився п'яним. Пояснити свої дії він не зміг. Хулігана направили до райвідділку, а пса, щоб не втрапив у халепу на вулиці, - до притулку.