У Дніпрі чоловік із собакою влаштував розправу над припаркованими авто (відео)
12:20, 12 листопада 2018Інциденти
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П'яний чоловік, озброївшись дрючком, потрощив припарковані на тротуарі машини.
У Дніпрі чоловік із собакою влаштував розправу над припаркованими авто
З палицею проти машини. У Дніпрі чоловік із собакою влаштував розправу над припаркованими автівками.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Серед білого дня у середмісті він озброївся довгим дрючком та почав завдавати удари по транспорту. Першою жертвою став Porsche Cayenne, залишений на проїжджій частині, потім ще 2 автівки, припарковані на тротуарі. Напад зафільмували очевидці.
Водіїв не було. Перехожі викликали поліцію та самі затримали нападника.
31-річний чоловік виявився п'яним. Пояснити свої дії він не зміг. Хулігана направили до райвідділку, а пса, щоб не втрапив у халепу на вулиці, - до притулку.
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