Під Києвом п’яні підлітки на смерть забили безхатченка

Тіло знайшли випадкові свідки в лісосмузі на березі місцевого озера.

Співробітники Ірпінського відділу поліції затримали двох молодих людей, які в нетверезому стані до смерті забили 49-річного безхатченка.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Cлідство встановило, що до вчинення зазначеного злочину причетні двоє місцевих молодиків 16 та 17 років, які розпивали спиртні напої на березі озера саме в той час, коли там поряд відпочивав потерпілий.

«В якийсь момент між безхатченком і підлітками виник конфлікт, в ході якого останні безхатченку нанесли декілька ударів ногами по голові та тулубу. Внаслідок цих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Тіло потерпілого направлено на експертизу», - розповіли у поліції.

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На даний момент суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині підлітки до смерті забили безхатченка й забрали у нього милостиню. Юнаки по черзі з особливою жорстокістю били безхатченка руками і ногами, потім - цеглою.