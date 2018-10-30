На Київщині підлітки до смерті забили безхатченка й забрали у нього милостиню

Юнаки по черзі з особливою жорстокістю били безхатченка руками і ногами, потім - цеглою.

На Київщині підлітки 15-17 років забили до смерті безхатченка та підозрюються в інших тяжких злочинах.

Грабежі, викрадення автомобілів та завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть, - у поліції Київської області навели список злочинів, які вчинили протягом останніх місяців троє неповнолітніх з Білоцерківщини.

Суд вже обрав щодо кожного запобіжний захід: двоє старших – під домашнім арештом, 15-річного відпустили одразу після слухання.

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"Близько третьої години ночі 15-ти та 16-річний товариші знаходилися поблизу парку відпочинку. У напівзруйнованій споруді вони помітили чоловіка без постійного місця проживання. Як з’ясувалося згодом, 50-річний потерпілий облаштував там нічліг. Юнаки по черзі з особливою жорстокістю били безхатченка руками і ногами, потім - цеглою. Насамкінець забрали дріб’язок – милостиню за день, та зникли. За деякий час чоловік помер", - розповіли правоохоронці.

Наступний злочин, продовжили у поліції, трапився пізно ввечері під час побачення. 25-річний житель Білої Церкви зустрів біля будинку кохану, подарував букет квітів, в руках у нього був MacBook. За цим з майданчику спостерігали той самий 16-річний фігурант вже разом зі старшим товаришем. Підлітки напали на молодого чоловіка, завдали йому тілесних ушкоджень та відібрали гаджет.

Після скоєння цього злочину неповнолітніх і затримали поліцейські.

Раніше у селі Руда Сквирського району Київської області двоє учнів місцевого професійного училища (16 та 17 років) до смерті забили пенсіонера.