У Харкові через повідомлення про мінування евакуювали дві школи

На місце виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-кінологи та вибухотехніки.

У Харкові поліція перевіряє інформацію про мінування двох шкіл на вулиці Академіка Богомольця. Проводиться евакуація та огляд приміщень.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформація про вибухівку у двох навчальних закладах Новобаварського району надійшла до поліції о 14.52 та 15.29.

На місце інциденту виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти та вибухотехніки.

Інформацію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.

Раніше в соціальних мережах з'явився анонімний пост, автор якого із посиланням на одного з педагогів повідомляв про озброєного підлітка в харківській школі. Учень нібито приніс травматичний пістолет і вистрілив в одну з мам, поранивши її в шию.

У харківській мерії спростували цю інформацію. «Стрілянина» велась з іграшкового пістолета, школяр влучив у стелю, постраждалих немає.