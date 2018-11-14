"Восьмикласник вистрілив у стелю": стали відомі подробиці "стрілянини" у харківській школі

Раніше соцмережі повідомляли, що учень нібито приніс травматичний пістолет і вистрілив в одну з мам, поранивши її в шию.

У харківській мерії спростували інформацію про стрілянину у школі №17, в результаті якої постраждала жінка.

Відповідну публікацію розмістив на своїй сторінці у Facebook глава Департаменту міськради з питань інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

Раніше в соціальних мережах з'явився анонімний пост, автор якого із посиланням на одного з педагогів повідомляв про озброєного підлітка. Учень нібито приніс травматичний пістолет і вистрілив в одну з мам, поранивши її в шию.

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Однак чиновники спростовують інформацію про поранення жінки. За словами Сидоренка, "стрілянина" велася з пластмасового пістолета кульками з того ж матеріалу.

"Восьмикласник, як розповідають очевидці, вистрілив у стелю, від неї відрекошетило. Травм і постраждалих немає", - написав представник мерії.