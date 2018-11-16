У Черкаській області 16-річна мати вбила свою новонароджену дитину - її заарештували

Горе-матері загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи строком до 5 років.

У Черкаській області взяли під домашній арешт неповнолітню, підозрювану у вбивстві своєї новонародженої дитини.

16-річна мати одразу після пологів вбила свою дитину. Про це повідомляє прокуратура області.

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"У ході слідства було встановлено, що 16-річна дівчинка, перебуваючи за місцем свого проживання, самостійно народивши доношену дитину, одразу після пологів завдала новонародженому тілесних ушкоджень, в результаті яких той помер", - йдеться в повідомленні.

Дівчині повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Неповнолітній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, у Рівному жінка пережила важкі пологи, в результаті яких був покалічений її малюк, який зараз перебуває при смерті.