Внаслідок лобового зіткнення автівок на Полтавщині загинула людина, ще восьмеро отримали травми (фото)
15:45, 17 листопада 2018Інциденти
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Серед постраждалих - двоє неповнолітніх.
На Полтавщині у лобовій ДТП загинула людина / фото pl.npu.gov.ua
У Полтавській області на дорозі Київ-Харків сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів: ВАЗ десятої моделі та Hyundai.
Внаслідок аварії загинув пасажир ВАЗ, ще вісім осіб отримали травми, повідомили у поліції.
фото pl.npu.gov.ua
"Попередньо, у результаті аварії постраждало 8 осіб. На жаль, пасажир ВАЗа від отриманих тілесних ушкоджень помер. Серед травмованих є двоє неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.
фото pl.npu.gov.ua
Наразі на місці ДТП працюють слідчі, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
фото pl.npu.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, 16 листопада на трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки.
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