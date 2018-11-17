Внаслідок лобового зіткнення автівок на Полтавщині загинула людина, ще восьмеро отримали травми (фото)

Серед постраждалих - двоє неповнолітніх.

У Полтавській області на дорозі Київ-Харків сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів: ВАЗ десятої моделі та Hyundai.

Внаслідок аварії загинув пасажир ВАЗ, ще вісім осіб отримали травми, повідомили у поліції.

"Попередньо, у результаті аварії постраждало 8 осіб. На жаль, пасажир ВАЗа від отриманих тілесних ушкоджень помер. Серед травмованих є двоє неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада на трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки.