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На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки - рух у напрямку Житомира ускладнено (фото, відео)

13:09, 16 листопада 2018
Інциденти
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На трасі зіткнулися дві вантажівки / фото facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Житомирської області. За попередньою інформацією, водій DAF не дотримався дистанції та зіткнувся із ЗіЛом.

фото facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

Потім вантажний автомобіль DAF виїхав на смугу зустрічного руху та перекинувся. Рух в напрямку Житомира було ускладнено. Постраждалих унаслідок ДТП немає.

Відео аварії на своїй сторінці у Facebook опублікував "Київ Оперативний":

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині у водія, який збив пішохода і втік з місця ДТП, виявили 0,5 кг амфетаміну.

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Теги: #ДТП