На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки - рух у напрямку Житомира ускладнено (фото, відео)

На автодорозі "Київ — Чоп" через ДТП було ускладнено рух в напрямку Житомира.

У п'ятницю, 16 листопада, вранці на 75 кілометрі автодороги Київ — Чоп сталася аварія за участю двох вантажних автомобілів.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Житомирської області. За попередньою інформацією, водій DAF не дотримався дистанції та зіткнувся із ЗіЛом.

Потім вантажний автомобіль DAF виїхав на смугу зустрічного руху та перекинувся. Рух в напрямку Житомира було ускладнено. Постраждалих унаслідок ДТП немає.

Відео аварії на своїй сторінці у Facebook опублікував "Київ Оперативний":

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині у водія, який збив пішохода і втік з місця ДТП, виявили 0,5 кг амфетаміну.