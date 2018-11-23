На Дніпропетровщині у місцевого жителя вилучили арсенал зброї

Також у зловмисника були знайдені наркотичні речовини.

У м. Кам’янське Дніпропетровської області правоохоронці вилучили у помешканні 42-річного місцевого жителя арсенал зброї.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, сьогодні, 23 листопада, в рамках відкритого кримінального провадження співробітники Дніпровського відділення поліції спільно із працівниками місцевої прокуратури провели у підозрюваного санкціонований обшук.

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Зазначається, що під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили за місцем мешкання 42-річного чоловіка 4 гранати, 4 запали до гранат, автомат АКС-74У, пістолет ФОРТ-12, пістолет VOLT REN F 912, автомат невідомого виробництва, 3 магазини до автомата та пістолета, штик з гвинтівки, штик-ніж, кортик та більше ніж 300 патронів різного калібру.

Також у зловмисника були знайдені наркотичні речовини.

Все вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваного затримано.