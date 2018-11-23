В суді Одеси сталась масова бійка, півсотні затриманих (фото, відео)

За даними радника начальника регіонального главку Нацполіції Руслана Форостяка, бійка сталася під час судового засідання щодо «земельних справ Затоки».

У Приморському районному суді Одеси затримано близько 50 осіб, які взяли участь у масовій бійці під час засідання.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в п'ятницю в Приморському райсуді під час судового засідання між групами підтримки сторін - учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку.

«Завдяки злагодженим та оперативним діям правоохоронців конфлікт було локалізовано. Наразі 49 осіб доставлено в Портофранківське відділення поліції для встановлення обставин події, після чого їхнім діям буде дано правову кваліфікацію», - зазначили у відділі.

Читайте такожУ Києві комунальники влаштували бійку просто посеред вулиці у грязюці (відео)

У главку додали, що анкетні дані усіх доставлених в поліцію встановлено: більшість з них - жителі інших регіонів України. Зараз правоохоронці встановлюють мету, з якою чоловіки прибули до Одеси.

За даними радника начальника регіонального главку Нацполіції Руслана Форостяка, бійка сталася під час судового засідання щодо «земельних справ Затоки» - курортного селища, розташованого в Білгород-Дністровському районі області.

За словами радника, в числі доставлених у поліцію - жителі Вінниці та інших областей України.

«Правоохоронці змушені були негайно втрутитися в ситуацію, 49 осіб з числа «прибулих активістів» затримано і доставлено в поліцію... Цікаво, що одна зі сторін судового процесу витрачає значні ресурси не тільки на адвокатів, а й на подібні «заходи», вважаючи це справді дієвим інструментом, щоб відстояти свою позицію», - наголосив Форостяк.

За деякими даними, в конфлікті брали участь близько 100 осіб. Судове засідання перенесено.