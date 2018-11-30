Взяла хліб голими руками: у Дніпрі чоловік образився на продавщицю і розгромив магазин

Чоловік, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, розкидав продукти та намагався вчинити бійку.

На вулиці Кадровій у Дніпрі чоловік образився на продавщицю і розгромив магазин за те, що жінка взяла хліб руками, не одягнувши рукавички.

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався 30 листопада, близько 8:00. Продавщиця та свідок розповіли, що громадянин поводився неадекватно, висловлювався нецензурною лайкою, зіштовхнув з прилавку товар, погрожував.

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Той в свою чергу пояснив, що йому не сподобалося, як продавщиця взяла хліб руками, не одягнувши рукавички. Саме через це й виник конфлікт.

«Втім, це не пом’якшило той факт, що чоловік розкидав продукти та намагався вчинити бійку», - відзначили у поліції.

На нього інспектори склали протокол за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та постанову за ст. 178 КУпАП (Перебування у п’яному вигляді у громадському місці). Продавщиці ж рекомендували дотримуватися санітарних норм.