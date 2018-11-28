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Забрали гроші та шоколадки: у Харкові підлітки в масках обікрали кіоск (фото)

18:10, 28 листопада 2018
Інциденти
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У Харкові група підлітків пограбували кіоск / фото facebook.com/kharkiv1654/

За інформацією голови Нацполіції у Харківській області Олега Беха, неповнолітні порушники в масках зламали двері та проникли до магазину, передає 057. Підлітки забрали майже 2 тисячі гривень, а потім втекли. У групі "Харків 1654" уточнюють, що крім грошей хлопці вкрали близько десятка шоколадок.

Через пару годин двох хлопців віком 13 і 15 років затримали.З ними був ще й 17-річний хлопець.

Поліція задржала двох хлопчиків віком 13 і 15 років / фото facebook.com/kharkiv1654/

Зараз з ними працюють поліцейські. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею «розбій».

Встановлено, що 17-річний хлопець має кримінальний досвід, його чекає заслужене покарання.

Крім грошей хлопці вкрали близько десятка шоколадок / фото facebook.com/kharkiv1654/

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі невідомі підірвали банкомат і заволоділи грошима, але загубили шапку.

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Теги: #Харків#підлітки#пограбування