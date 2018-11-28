Забрали гроші та шоколадки: у Харкові підлітки в масках обікрали кіоск (фото)

Через пару годин двох хлопців віком 13 і 15 років затримали.

У Харкові група підлітків у масках, озброєні ножем, обікрали кіоск в Індустріальному районі міста.

За інформацією голови Нацполіції у Харківській області Олега Беха, неповнолітні порушники в масках зламали двері та проникли до магазину, передає 057. Підлітки забрали майже 2 тисячі гривень, а потім втекли. У групі "Харків 1654" уточнюють, що крім грошей хлопці вкрали близько десятка шоколадок.

Через пару годин двох хлопців віком 13 і 15 років затримали.З ними був ще й 17-річний хлопець.

Зараз з ними працюють поліцейські. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею «розбій».

Встановлено, що 17-річний хлопець має кримінальний досвід, його чекає заслужене покарання.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі невідомі підірвали банкомат і заволоділи грошима, але загубили шапку.