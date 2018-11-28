Забрали гроші та шоколадки: у Харкові підлітки в масках обікрали кіоск (фото)
18:10, 28 листопада 2018Інциденти
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Через пару годин двох хлопців віком 13 і 15 років затримали.
У Харкові група підлітків пограбували кіоск / фото facebook.com/kharkiv1654/
У Харкові група підлітків у масках, озброєні ножем, обікрали кіоск в Індустріальному районі міста.
За інформацією голови Нацполіції у Харківській області Олега Беха, неповнолітні порушники в масках зламали двері та проникли до магазину, передає 057. Підлітки забрали майже 2 тисячі гривень, а потім втекли. У групі "Харків 1654" уточнюють, що крім грошей хлопці вкрали близько десятка шоколадок.
Через пару годин двох хлопців віком 13 і 15 років затримали.З ними був ще й 17-річний хлопець.
Поліція задржала двох хлопчиків віком 13 і 15 років / фото facebook.com/kharkiv1654/
Зараз з ними працюють поліцейські. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею «розбій».
Встановлено, що 17-річний хлопець має кримінальний досвід, його чекає заслужене покарання.
Крім грошей хлопці вкрали близько десятка шоколадок / фото facebook.com/kharkiv1654/
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі невідомі підірвали банкомат і заволоділи грошима, але загубили шапку.
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