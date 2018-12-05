На АЗС у Київській області стався вибух, є постраждалий (фото)

Водія, який під час вибуху заправляв свій автомобіль, прооперовано.

На АЗС у Київській області стався вибух, внаслідок якого постраждав чоловік.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"На АЗС у селі Крушинка Васильковського району під час заправки газом автомобіля "Газель" вибухнув балон газової установки. 47-річний водій, який перебував у машині, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік перебуває у лікарні, його прооперували. Наразі стан потерпілого стабільний", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Триває розслідування, призначені відповідні експертизи

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня у Дніпрі вибух газу вщент зруйнував будинок 84-річної бабусі.