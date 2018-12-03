У Дніпрі вибух газу вщент зруйнував будинок 84-річної бабусі (фото)
15:27, 03 грудня 2018Інциденти
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Жінку з черепно-мозковою травмою довелось госпіталізувати, її стан тяжкий.
Руйнування сталося внаслідок вибуху природного (побутового) газу / фото прес-служба ДСНС
По вулиці Мандриківська Соборного району у місті Дніпро сьогодні зранку вибух газу вщент зруйнував будинок бабусі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.
Рятувальники встановили, що руйнування окремо розташованої цегляної будівлі сталося внаслідок вибуху природного (побутового) газу.
В результаті події постраждала власниця 1934 року народження.
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Вогнеборці за допомогою аварійно-рятувального обладнання визволили жінку з під зруйнованих будівельних конструкцій та передали до карети швидкої медичної допомоги, після чого її госпіталізували до обласної лікарні ім. Мечникова з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма, стан тяжкий.
Причина вибуху встановлюється правоохоронними органами.
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