В Одесі чоловік після вбивства дружини підпалив квартиру і випав з 6-го поверху

Не зумівши вибратися з палаючої квартири через зламані двері, він кликав на допомогу матір, яка чекала на вулиці, але не втримався і випав з вікна. Вона і доставила злочинця до лікарню, після чого намагалася втекти.

У Суворовському районі Одеси чоловік убив колишню дружину і скоїв підпал у квартирі на 6-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, але не зумів вибратися і випав з вікна.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної поліції, заява про займання у квартирі по вулиці Академіка Заболотного надійшла 6 грудня близько 3.00.

За кілька хвилин до поліції надійшло ще одне повідомлення - від медиків, які розповіли, що до лікарні з численними ушкодженнями доставлено 28-річного чоловіка зі слідами кіптяви на обличчі.

Як з'ясувалося, обидва випадки між собою пов'язані, постраждалий - колишній чоловік 33-річної господарки квартири, тіло якої було виявлено під час гасіння пожежі зі слідами насильницької смерті.

Правоохоронці встановили, що конфлікт між ними почався кілька років тому, коли, розлучившись, вони не змогли «поділити» єдину дитину. Суд виніс рішення про проживання хлопчика з батьками по черзі.

«Напередодні трагедії малюк перебував за місцем проживання батька і його рідних. Наступного дня він мав повернутися до матері. Однак чоловік вирішив не віддавати дитину, і запропонував вирішити цю проблему раз і назавжди. Знаючи, що колишня співмешканка перебуває вдома одна, він разом зі своєю 47-річною матір'ю приїхав до її будинку», - розповіли в главку. Залишивши матір в автомобілі, він піднявся у квартиру, взявши із собою пляшку з бензином.

За словами матері підозрюваного, за якийсь час вона побачила сина, який висунувся із задимленого вікна і кликав її на допомогу. За попередньою інформацією, убивши колишню дружину, він підпалив квартиру, але через несправність дверної ручки не зміг вибратися назовні. За словами матері, вона кинулася рятувати сина і побачила, як він не втримався на ногах і впав з вікна 6-го поверху.

Жінка доставила його до лікарні, а сама намагалася втекти, але була затримана неподалік лікарні.

Наразі обоє підозрюваних затримані в порядку ст. 208 КПК України. З ними проводяться слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) і ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Розслідування триває.