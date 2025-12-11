Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 12 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,52 гривні за один євро, тобто гривня втратила 30 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд був зафіксований 2 липня – 49,41 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,16/42,19 грн/дол., а євро - 49,43/49,45 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 11 грудня, подорожчав на 23 копійки і складає 42,58 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 35 копійок і складає 49,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,98 гривні, а євро - за курсом 48,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Напередодні Різдва валютний ринок в Україні може поводитися неоднозначно. За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, атмосфера напруженості нікуди не зникає: попит на валюту здатен зрости як на міжбанківському ринку, так і серед населення.

