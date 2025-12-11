ЗМІ поширили інформацію про нові правила повернення із СЗЧ.

У Збройних силах немає жодних розпоряджень, чи директив про те, що військовослужбовці, які повертаються із СЗЧ (самовільне залишення частини), направляються тільки в штурмові полки. Про це сказав начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік в коментарі агентству УНІАН.

Він спростував поширену в ЗМІ інформацію, що Генеральний штаб буцімто змінив механізм повернення із СЗЧ, й тепер можна повернутися тільки в ДШВ або штурмові полки.

За словами Подіка, він читав цю інформацію в ЗМІ з посиланням на начебто військовослужбовців Сухопутних військ. "Ми не отримували підтвердження жодного. І наскільки я розумію, як керівник управління, як людина, яка перебуває на всіх нарадах, жодних змін по СЗЧ не відбулося", - зазначив він.

Подік наголосив, що на сьогодні немає жодної заборони переведення із одного підрозділу в інший, але це має бути бойова частина.

"По тих людях, які самовільно залишили частину, ситуація не змінилася взагалі - процедура їх повернення через Військову службу правопорядку або безпосередньо до військової частини, яку вони покинули або через батальйони резерву. Не дозволяється переведення в тилові підрозділи. Або ти повертаєшся до своєї частини і там стаєш знову на облік і ти там проходиш службу, або ти йдеш в іншу будь-яку військову частину бойову, тобто не лише штурмові полки, а в будь-які механізовані бригади, полки. Тому казати, що заборонено йти в інші підрозділи, крім штурмових і Десантно-штурмових, то це не відповідає дійсності", - наголосив він.

Колишній нардеп, командир підрозділів операторів БпЛА, засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко у коментарі УНІАН теж заявив, що поки що нічого не чув про поверенення СЗЧшників виключно у штурмові підрозділи.

Стосовно того, чи міг би такий механізм стати стимулом для людей, аби не здійснювати самовільне залишення частини, він висловив думку, що люди просто припинять повертатися із СЗЧ.

Раніше hromadske повідомило, що українські військові отримують попередження про те, що перевестися до іншого підрозділу через самовільне залишення частини (СЗЧ) стане набагато складніше. Зазначалося, що у деяких бригадах розсилають попередження про те, що Генеральний штаб змінив механізм повернення із СЗЧ й тепер повернутися можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки.

Як повідомляв УНІАН, Офіс генерального прокурора закрив публічний доступ до статистики щодо справ про самовільне залишення частини та дезертирство, пояснивши це тим, що такі дані є інформацією з обмеженим доступом. У відомстві наголосили, що оприлюднення цих показників може бути використане Росією для інформаційно-психологічних операцій та маніпуляцій, спрямованих на формування хибного уявлення про моральний стан українських військових.

Крім того, відкриті дані щодо СЗЧ надавали б агресору корисні відомості про рівень дисципліни і боєздатність ЗСУ та про мобілізаційну систему України. Тому, відповідно до законодавства, ця інформація залишатиметься закритою на період дії воєнного стану.

