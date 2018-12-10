В Харкові на ходу спалахнув набитий пасажирами тролейбус (відео)
09:19, 10 грудня 2018Інциденти
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Ніхто не постраждав. Лише одному з пасажирів обпалило верхній одяг.
В Харкові на ходу спалахнув набитий пасажирами тролейбус
В Харкові на ходу спалахнув набитий пасажирами тролейбус.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Люди відчули спочатку запах диму всередині салону, потім побачили іскри, а згодом і відкритий вогонь. У салоні здійнялася паніка.
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Водій зупинив тролейбус, висадив людей, а сам поліз на дах від'єднувати "роги" від контактної мережі.
Ніхто не постраждав. Лише одному з пасажирів обпалило верхній одяг.
Тролейбус гасили рятувальники.Вогонь швидко ліквідували.
Через цю пожежу рух інших тролейбусів на маршруті тимчасово був припинений.
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