В Харкові на ходу спалахнув набитий пасажирами тролейбус (відео)

Ніхто не постраждав. Лише одному з пасажирів обпалило верхній одяг.

В Харкові на ходу спалахнув набитий пасажирами тролейбус.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Люди відчули спочатку запах диму всередині салону, потім побачили іскри, а згодом і відкритий вогонь. У салоні здійнялася паніка.

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Водій зупинив тролейбус, висадив людей, а сам поліз на дах від'єднувати "роги" від контактної мережі.

Ніхто не постраждав. Лише одному з пасажирів обпалило верхній одяг.

Тролейбус гасили рятувальники.Вогонь швидко ліквідували.

Через цю пожежу рух інших тролейбусів на маршруті тимчасово був припинений.