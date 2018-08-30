этот материал доступен на русском

У Києві внаслідок зіткнення маршрутки та тролейбуса госпіталізували чотирьох осіб (відео)

16:55, 30 серпня 2018
Інциденти
594 0
У Києві зіткнулися маршрутка і тролейбус, постраждало четверо осіб / скріншот

Внаслідок аварії було госпіталізовано чотирьох осіб, повідомляється у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

"За інформацією від водія маршрутного автобусу №421, він не дотримався безпечної дистанції через що і сталася аварія із 27 тролейбусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у бік станції метро "Почайна" утворився затор.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня під Дніпром вантажівка влетіла в автобус, постраждали 16 людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#ДТП#тролейбус#маршрутка