У Києві внаслідок зіткнення маршрутки та тролейбуса госпіталізували чотирьох осіб (відео)
16:55, 30 серпня 2018Інциденти
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Через ДТП у бік станції метро "Почайна" утворився затор.
У Києві зіткнулися маршрутка і тролейбус, постраждало четверо осіб / скріншот
У Києві на вулиці О.Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій зіткнулися маршрутка та тролейбус.
Внаслідок аварії було госпіталізовано чотирьох осіб, повідомляється у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.
"За інформацією від водія маршрутного автобусу №421, він не дотримався безпечної дистанції через що і сталася аварія із 27 тролейбусом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у бік станції метро "Почайна" утворився затор.
Як повідомляв УНІАН, 20 серпня під Дніпром вантажівка влетіла в автобус, постраждали 16 людей.
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