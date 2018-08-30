У Києві внаслідок зіткнення маршрутки та тролейбуса госпіталізували чотирьох осіб (відео)

Через ДТП у бік станції метро "Почайна" утворився затор.

У Києві на вулиці О.Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій зіткнулися маршрутка та тролейбус.

Внаслідок аварії було госпіталізовано чотирьох осіб, повідомляється у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

"За інформацією від водія маршрутного автобусу №421, він не дотримався безпечної дистанції через що і сталася аварія із 27 тролейбусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у бік станції метро "Почайна" утворився затор.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня під Дніпром вантажівка влетіла в автобус, постраждали 16 людей.