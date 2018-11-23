На Буковині батько бив та жорстоко ґвалтував свою 14-річну доньку

Дівчинка цілих півроку терпіла акти насильства, поки не зізналася матері.

У Клішківцях Хотинського району Чернівецької області днями затримали збоченця, який мінімум 7 разів зґвалтував власну дочку. Дитині не виповнилося і 14-ти років.

За словами дитини, батько уперше напав на неї у кінці липня. Увечері він увійшов до ванни, де знаходилася дитина. Ґвалтівник погрожував убити дочку і подавив її опір декількома відчутними ударами по різних частинах тіла. Потім зґвалтував, позбавивши цнотливості, пише видання "Нарком".

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Дівчинка наважилася розповісти матері про те, що відбувається через три тижні після останнього зґвалтування. Тоді батько не лише вступив в сексуальний зв’язок з дочкою, але і боляче бив її головою об батарею.

Медики знайшли підтвердження словам дитини, і насильника затримали. Підозрюваний не став відпиратися, підтвердивши, що вступав з дочкою в статевий зв’язок проти її волі. За скоєне йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років в’язниці.

В сім’ї, де відбувалися шокуючі події, виховується дві дитини – у потерпілої дівчинки є братик.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині чоловік ґвалтував своїх доньок та знімав з ними порно.