У Харкові «капітан міліції» зі спільниками викрав двох марокканців заради грошей

Іноземців просто посеред вулиці посадили до автомобіля та вивезли в невідомому напрямку.

У Харкові затримали 38-річного місцевого мешканця, що підозрюється у викраденні двох громадян Марокко.

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Як повідомляється на сайті Прокуратури Харківської області, Харківська місцева прокуратура № 1 вже затвердила затриманому підозру у вимаганні коштів та викраденні людей (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України).

Про ймовірне викрадення двох марокканців правоохоронцям повідомила дружина одного з потерпілих. Жінка розповіла, що увечері 6 грудня іноземців просто посеред вулиці на Павловому полі посадили до автомобілю якісь чоловіки та увезли в невідомому напрямку. Після цього зв'язок з чоловіком вона втратила.

Потерпілих знайшли наступного дня завдяки функції геолокації, яку зумів увімкнути на мобільному один з іноземців.

За даними слідства, марокканців утримували в гаражному кооперативі. Викрадачі представилися іноземцям правоохоронцями та погрожували ув’язненням, якщо ті не передадуть їм 5 тисяч доларів.

Потерпілий розповів, що чоловіки, які назвали себе поліцейськими, імітували його затримання та навіть провели несанкціонований обшук у нього вдома, після чого вивезли його з другом до гаражу.

Одного з підозрюваних затримали безпосередньо на місці пригоди. При собі у чоловіка виявили посвідчення капітана міліції, термін дії якого сплив у 2014 році. Затриманий стверджує, що документ залишився після звільнення з органів.

Наразі ведеться слідство. У правоохоронців є обґрунтовані підстави вважати, що до викрадення іноземців можуть бути причетні діючі працівники поліції. Вирішується питання про передачу кримінального провадження за підслідністю до Державного бюро розслідувань.

Раніше повідомлялось, що в Одесі мешканка Харківської області інсценувала викрадення своєї 7-місячної дитини, кинувши її біля лікарні.