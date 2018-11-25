В Одесі мати інсценувала "викрадення" своєї 7-місячної дитини, кинувши її біля лікарні

Стосовно горе-матері складено відповідні процесуальні документи.

В Одесі мешканка Харківської області інсценувала викрадення своєї 7-місячної дитини, кинувши її біля лікарні.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, вчора до поліції звернулася жінка, яка заявила, що коляску з її 7-місячною донькою невідомі викрали біля залізничного вокзалу. Жінка, зокрема, розповіла, що «відволіклася на старшу дитину», а коли повернулася - коляски з немовлям вже не було.

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Зазначається, що на пошуки були орієнтовані всі наряди поліції і громадськість - оглядали територію біля вокзалу, опитували перехожих і переглядали відео з камер спостереження.

«У цей же час до Суворовського відділу поліції надійшла інформація про те, що годиною раніше в лікарню підкинули дівчинку, в речах якої знайдено записку з проханням подбати про неї і анкетними даними на неї та нібито її маму», - розповіли в главку.

Правоохоронці виїхали в медустанову, де опитали можливих свідків і очевидців події. Один з них зумів описати жінку з коляскою, яка просила у нього аркуш паперу і ручку.

Проаналізувавши зібрану інформацію, поліцейські дійшли висновку, що жінка, яка звернулася до поліції з заявою про викрадення дитини, і та, що залишила немовля біля лікарні, - одна і те сама особа.

«Хоч правопорушниця всіляко намагалася заплутати сліди, вказавши в залишеній з донькою запискою не свої анкетні дані, обставини цієї події встановлено», - зазначили в главку.

Як з'ясувалося, близько місяця тому 22-річна жителька міста Ізюм Харківської області з двома малолітніми дітьми віком 2,8 року і немовлям приїхала до родичів в Одесу нібито для проходження медичного обстеження. За словами матері, її менша донька «невиліковно хвора», тому, не маючи грошей на лікування, вона і вирішила залишити її біля медичного закладу. При цьому зловмисниця через годину збиралася повернутися в Харківську область - у неї був квиток на поїзд. Версію з викраденням вона придумала, щоб виправдатися перед родичами.

Стосовно матері складено відповідні процесуальні документи. Зокрема, за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) і ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КпАП.

На даний час дитина обстежена лікарями. За попередніми даними, діагноз, який озвучила мати, не підтверджується. Зараз дівчинку помістили в медичну установу, її життю нічого не загрожує. Долю дитини вирішуватимуть фахівці служби у справах дітей Одеської ОДА, куди правоохоронці направили інформацію для вжиття заходів відповідно до законодавства.