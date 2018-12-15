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У Фастові з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих (відео)

00:40, 15 грудня 2018
Інциденти
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На четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух / фото УНІАН

Про це повідомив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на сторінці в Facebook.

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За його словами, тіла чоловіка та жінки дістали з-під завалів о 21:45.

"Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальниками ДСНС проводяться роботи щодо розбирання завалу на 3-му поверсі будинку. Поблизу будівлі розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим. На місці працюють наші психологи", - зазначив Чечоткін.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 14 грудня, у Фастові Київської області на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух, за попередніми даними, газу.

Внаслідок вибуху було пошкоджено 70 квартир. Також постраждав 31-річний чоловік, його стан оцінюють як задовільний.

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Теги: #Київщина#вибух у будинку