У Фастові з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих (відео)

Рятувальниками ДСНС проводяться роботи щодо розбирання завалу на 3-му поверсі будинку.

У Фастові з-під завалів будинку, де стався вибух, дістали тіла двох загиблих.

Про це повідомив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на сторінці в Facebook.

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За його словами, тіла чоловіка та жінки дістали з-під завалів о 21:45.

"Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальниками ДСНС проводяться роботи щодо розбирання завалу на 3-му поверсі будинку. Поблизу будівлі розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим. На місці працюють наші психологи", - зазначив Чечоткін.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 14 грудня, у Фастові Київської області на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух, за попередніми даними, газу.

Внаслідок вибуху було пошкоджено 70 квартир. Також постраждав 31-річний чоловік, його стан оцінюють як задовільний.