Вибух газу у Фастові: єдиний постраждалий випав із 5-го поверху будинку (відео)

Внаслідок падіння чоловік отримав травму ноги.

Станом на 10.30 у Фастові Київської області з будинку, де стався вибух газу, наразі вже евакуйовано 10 осіб, жертв немає.

Про це повідомляє Фастівська міська рада у Facebook.

«За інформацією ДСНС: Станом на 10:30 10 осіб евакуйовано, є один потерпілий. Жертв нема. Наразі відбувається евакуація мешканців будинку», - йдеться в повідомленні.

Постраждалий від вибуху газу у будинку Фастова на Київщині отримав травму в результаті падіння з 5-го поверху.

Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Київській області.

"Наразі встановлено, що від вибуху постраждав чоловік. Він випав з 5-го поверху будинку, в результаті чого отримав травму ноги", - йдеться у повідомленні.

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У міськраді зазначили, що евакуаційний пункт організовано в приміщенні лікарні на вулиці Київська, 57, зараз там облаштовуються місця для прийому людей.

Також чиновники закликають жителів міста допомогти потерпілим засобами особистої гігієни та продуктами харчування.

Крім того, зазначається, що на місці вибуху працюють медики, рятувальники, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки.

«Задіяно рятувальну техніку не лише Фастова, а й Гребінки, Борової, Василькова, Білої Церкви. Працюють дві одиниці техніки РЕМу, 4 одиниці техніки газової служби, швидка допомога», - повідомляють у міськраді.

Поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, у Фастові Київської області на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух газу.

Повідомлення про вибух на спецлінію поліції Київщини надійшло о 9.15.