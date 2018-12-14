На Київщині у 5-поверховому житловому будинку стався вибух газу (фото)
10:45, 14 грудня 2018Інциденти
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На місці працюють медики, рятувальники, наряди поліції, вибухотехніки.
Проводиться евакуація мешканців будинку / фото ДСНС
У Фастові Київської області на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух газу.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Внаслідок вибуху відбулося руйнування третього, четвертого та п’ятого поверхів.На місці події працюють медики, рятувальники, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки.
Проводиться евакуація мешканців будинку.
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Повідомлення про вибух на спецлінію поліції Київщини надійшло о 9.15.
На місце події вирушила кінологічна служба для пошуку людей, які могли опинитися під завалами.
Поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства.
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