На Хмельниччині військова прокуратура розслідує падіння літака СУ-25 під час зльоту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону Західного регіону України внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них).

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За попередньою версією слідчої групи військових прокурорів, яка зараз працює на місці події, при виконанні навчального польоту під час зльоту на Старокостянтинівському аеродромі в Хмельницькій області впав і розбився літак СУ-25. У результаті авіакатастрофи постраждалих немає: пілот катапультувався і зараз перебуває на медичному обстежені.

Причини та обставини авіакатастрофи встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у Старокостянтинові Хмельницької області на аеродромі під час спроби злетіти зайнявся військовий літак СУ-25. Літак був повністю знищений вогнем.