На Львівщині через вибух на лісокомбінаті загинув кочегар

09:15, 25 липня 2016
Інциденти
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У Львівській області під час вибуху на території лісокомбінату загинув працівник підприємства.

/ snvlk.nltu.edu.ua

Як повідомляє департамент цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 24 липня у селі Страдч Яворівського району на території Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату стався вибух твердопаливного котла.

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Внаслідок вибуху загинув 49-річний кочегар.

Всі обставини події та обсяг пошкоджень внаслідок вибуху встановлюють правоохоронці, зазначається в повідомленні.

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