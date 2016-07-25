На Львівщині через вибух на лісокомбінаті загинув кочегар

У Львівській області під час вибуху на території лісокомбінату загинув працівник підприємства.

Як повідомляє департамент цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 24 липня у селі Страдч Яворівського району на території Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату стався вибух твердопаливного котла. Читайте такожНа Львівщині помер четвертий постраждалий від підриву машини під Самбором Внаслідок вибуху загинув 49-річний кочегар. Всі обставини події та обсяг пошкоджень внаслідок вибуху встановлюють правоохоронці, зазначається в повідомленні.

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