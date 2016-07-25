На Львівщині через вибух на лісокомбінаті загинув кочегар
09:15, 25 липня 2016Інциденти
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У Львівській області під час вибуху на території лісокомбінату загинув працівник підприємства.
В Страдчі через вибух котла на лісокомбінаті загинув чоловік / snvlk.nltu.edu.ua
Як повідомляє департамент цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 24 липня у селі Страдч Яворівського району на території Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату стався вибух твердопаливного котла.
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Внаслідок вибуху загинув 49-річний кочегар.
Всі обставини події та обсяг пошкоджень внаслідок вибуху встановлюють правоохоронці, зазначається в повідомленні.
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