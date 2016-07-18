У Києві затримано "ювілейного" в цьому році "злодія в законі" - "Толіка Ногінського" (відео)
У Києві поліція затримала злодія в законі Талеха Даглієва на прізвисько "Толік Ногінський".
Як повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, затримання відбулося сьогодні.
32-річний громадянин РФ отримав статус "злодія в законі" у 2014 році на території Туреччини. В РФ він був засуджений до відбування покарання за незаконне зберігання зброї.
За інформацією правоохоронців, "Толік Ногінський" належить до впливового клану "Шакро Молодого" і прибув до України з метою дестабілізації криміногенної ситуації.
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Сам Даглієв заявив, що приїхав в Україну "на весілля".
Сьогодні за рішенням уповноваженого органу Державної міграційної служби чоловіку було заборонено в’їзд в Україну до 2019 року.
У поліції зауважили, що "Толік Ногінський" – це вже десятий з початку року "злодій в законі", затриманий в Україні.