Побиття головного редактора інтернет-видання у Києві: поліція відкрила справу

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції м. Києва.

«До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Костянтинівській чоловік отримав тілесні ушкодження від двох невідомих молодиків. Екіпажу патрульної поліції потерпілий представився як головний редактор одного з інтернет-видань», - йдеться в повідомленні.

Представник ЗМІ заявив правоохоронцям, що коли повертався додому, назустріч ішов невідомий чоловік в капюшоні, хитався та прикривав обличчя рукою. Проходячи повз, штовхнув плечима журналіста і вдарив кулаком у лоб. В той момент ззаду його почав бити інший чоловік. Обидва повалили потерпілого на землю та продовжували завдавати тілесні ушкодження. Після побиття нападники побігли в невідомому напрямку, але не взяли з собою будь-яких речей журналіста.

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«За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У рамках проведення досудового слідства з’ясовуються усі обставини та причини вчинення злочину. Проводяться заходи для затримання підозрюваних», - повідомляють в поліції.

Про побиття сьогодні у Facebook написав сам Головньов. Він пов'язує напад зі своєю журналістською діяльністю.