В Одесі "замінували" "Привоз": поліція евакуювала півтори тисячі осіб

Як повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Дарина Ярчук, перевірку території ринку, інформація про замінування якого сьогодні надійшла до поліції, завершено.

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«Будь-яких вибухонебезпечних речовин або предметів не виявлено. Через перевірки цього великого ринку з його території було евакуйовано близько 1,5 тис. осіб», - зазначила Ярчук.

Вона уточнила, що у даний час ще перевіряється інформація про замінування Куликового поля та розташованого на ньому Будинку профспілок, інформація про замінування яких також надійшла до поліції.

Як повідомив УНІАН, сьогодні о 13.40 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про замінування ринку «Привоз», о 14.20 аналогічне повідомлення було надане про Куликове поле.