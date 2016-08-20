У Києві після нічної стрілянини поліція затримала одного із підозрюваних (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, прибувши за викликом, правоохоронці з’ясували, що у ресторані на вулиці Братиславській між чоловіками виник конфлікт через поведінку компанії молодиків, які голосно лаялися, а відтак заважали іншим відвідувачам.

Щоб з'ясувати стосунки, вони вийшли на вулицю, почалася бійка, і пролунало кілька пострілів. У результаті двох чоловіків із пораненнями доставили у лікарню, де їм надають медичну допомогу.

Зловмисники з місця події втекли двома автомобілями. Із показів свідків з’ясувалося, що чоловіки, які стріляли, поїхали автомобілем «Тойота Ленд Крузер» сріблястого кольору.

«Орієнтування щодо розшуку зловмисників передали всім автопатрулям, тож під час плану-перехоплення патрульні помітили вказаний транспортний засіб, який рухався на великій швидкості. Вимогу поліцейських про зупинку водій проігнорував, тож його зупинили у результаті переслідування. За кермом перебував 24-річний уродженець Вінниччини, який відмовився надавати будь-які пояснення, посилаючись на статтю 63 Конституції України», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

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За його словами, під час огляду машини у салоні було виявлено два зареєстровані пристрої для відстрілу гумовими кулями та магазин із набоями до одного з них.

Водія затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція встановлює та розшукує інших учасників інциденту.

«З місця події також вилучені гільзи, які разом зі зброєю відправили на проведення експертизи», - додав Крищенко.

За повідомленнями лікарів, у 47-річного потерпілого сліпе поранення лівої кисті та поверхневе поранення вуха (його життю нічого не загрожує), а у його 41-річного товариша – вогнепальне поранення м’яких тканин правої та лівої скроневої ділянки голови та сліпе поранення ліктя (чоловік без свідомості в післяопераційному стані перебуває у реанімаційному відділенні).

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, а після проведення першочерговий слідчих дій – за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство). Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.