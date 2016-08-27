У Москві внаслідок пожежі на складі загинули 17 осіб (фото, відео)

14:14, 27 серпня 2016
Інциденти
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У Москві внаслідок пожежі на складі загинули 17 осіб.

пожар, Москва / instagram.com/breaker177/

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС по Москві.

"Під час гасіння пожежі було виявлено приміщення, відрізане вогнем. Пожежники проломили стіну і виявили всередині 16 загиблих", - йдеться у повідомленні.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін в своєму Twitter повідомив, що одну жінку з числа евакуйованих не вдалося врятувати - rількість загиблих збільшилася до 17.

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Пожежа сталася за адресою Алтуфьєвське шосе, будинок 5.

Пожежно-рятувальні підрозділи прибули до місця пожежі о 8.01. За цією адресою сталося займання в адміністративно-виробничій будівлі на загальній площі близько 200 кв. метрів.

Під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт пожежники врятували 12 осіб.

#пожар #алтуфьевскоешоссе #отрадное

Світлину опубліковано користувачем Vitaliy (@breaker177)

#пожар #отрадное Пожар на Алтуфьевском шоссе

Відео, опубліковане користувачем Vitaliy (@breaker177)

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