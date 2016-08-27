У Москві внаслідок пожежі на складі загинули 17 осіб (фото, відео)
У Москві внаслідок пожежі на складі загинули 17 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС по Москві.
"Під час гасіння пожежі було виявлено приміщення, відрізане вогнем. Пожежники проломили стіну і виявили всередині 16 загиблих", - йдеться у повідомленні.
Пізніше мер Москви Сергій Собянін в своєму Twitter повідомив, що одну жінку з числа евакуйованих не вдалося врятувати - rількість загиблих збільшилася до 17.
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Пожежа сталася за адресою Алтуфьєвське шосе, будинок 5.
Пожежно-рятувальні підрозділи прибули до місця пожежі о 8.01. За цією адресою сталося займання в адміністративно-виробничій будівлі на загальній площі близько 200 кв. метрів.
Під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт пожежники врятували 12 осіб.
На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое кол-во жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами— Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 27, 2016