У Москві внаслідок пожежі на складі загинули 17 осіб (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС по Москві.

"Під час гасіння пожежі було виявлено приміщення, відрізане вогнем. Пожежники проломили стіну і виявили всередині 16 загиблих", - йдеться у повідомленні.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін в своєму Twitter повідомив, що одну жінку з числа евакуйованих не вдалося врятувати - rількість загиблих збільшилася до 17.

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Пожежа сталася за адресою Алтуфьєвське шосе, будинок 5.

Пожежно-рятувальні підрозділи прибули до місця пожежі о 8.01. За цією адресою сталося займання в адміністративно-виробничій будівлі на загальній площі близько 200 кв. метрів.

Під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт пожежники врятували 12 осіб.

На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое кол-во жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 27, 2016

#пожар #алтуфьевскоешоссе #отрадное Світлину опубліковано користувачем Vitaliy (@breaker177) Сер 26, 2016 о 10:09 PDT