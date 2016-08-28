На Сумщині сталася масова бійка між жителями двох сіл: госпіталізовано 5 осіб

У Липоводолинському районі Сумської області внаслідок масової бійки жителів двох сіл госпіталізували з травмами п’ятьох осіб, ще п’ятьох затримали.

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Про це УНІАН повідомили у секторі комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області.

Зазначається, що повідомлення про бійку, яку вчинили невідомі біля клубу в селі Саї Липоводилнського району, надійшло до поліції 27 серпня від сільського голови.

Коли на місце події прибули поліцейські, з’ясувалось, що в результаті бійки постраждали п’ятеро осіб, яких вже доставили до лікарні.

За даними правоохоронців, місцеві пояснили, що відзначали день села, коли до клубу на авто під’їхала компанія молодих людей і пізніше між ними та жителями села виникла бійка.

«В хід пішли бити. Хтось зробив постріл з травматичної зброї, влучивши одній із дівчат в стопу ноги. Після цього «гості» поїхали», - зазначається в повідомленні.

За словами начальника Липоводолинського відділення поліції Андрія Перелазного, «наразі постраждалі з травмами голови та кінцівок знаходяться в лікарні».

Він також повідомив, що правоохоронці затримали 5 хуліганів. Ними виявились жителі сусіднього села Беєве. Слідчим вони пояснили, що того дня у них теж було свято – відзначали день народження сина одного з них, зазначив Перелазний.

За його словами, бійки можна було б уникнути, якби обидві сторони конфлікту не були у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом хуліганства правоохоронці відкрили кримінальне провадження, йдеться в повідомленні.