ДТП за участю відомого волонтера на Чернігівщині, який збив трьох дітей: колеги не вноситимуть заставу (відео)

У п’ятницю ввечері водій легковика збив на узбіччі трьох дітей. Один хлопчик одразу загинув, ще двоє потрапили до реанімації.

Водієві, який кермував у стані алкогольного сп’яніння, продовжили арешт із можливістю внесення застави.

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У свою чергу колеги-волонтери вирішили - гроші збиратимуть лише на порятунок дітей.