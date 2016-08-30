ДТП за участю відомого волонтера на Чернігівщині, який збив трьох дітей: колеги не вноситимуть заставу (відео)
07:42, 30 серпня 2016Інциденти
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Волонтерський центр, який очолював винуватець жахливої ДТП на Чернігівщині, тепер збирає гроші на лікування потерпілих дітей.
У п’ятницю ввечері водій легковика збив на узбіччі трьох дітей. Один хлопчик одразу загинув, ще двоє потрапили до реанімації.
Водієві, який кермував у стані алкогольного сп’яніння, продовжили арешт із можливістю внесення застави.
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У свою чергу колеги-волонтери вирішили - гроші збиратимуть лише на порятунок дітей.
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