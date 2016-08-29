ДТП на Чернігівщині за участю відомого волонтера, який збив трьох дітей: сьогодні суд вирішить його долю

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Минулої п'ятниці на Чернігівщині він на своїй іномарці збив трьох дітей. Водій не впорався із кермуванням, авто розвернуло й закинуло на ґрунтову стежку, якою йшли діти.

Читайте такожВинуватцем смертельної ДТП з дітьми на Чернігівщині виявився відомий волонтер (фото, відео)

6-річний хлопчик загинув на місці, його 13-літній брат та чотирирічна сестра – опинилися в реанімації. Попереду в обох - тривале лікування. У дівчинки - травми внутрішніх органів, у хлопця - множинні переломи.

Водій, як з'ясувалося, за кермом був під чаркою. У крові 45-річного волонтера виявили понад півтора проміле алкоголю.