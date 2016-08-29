ДТП на Чернігівщині за участю відомого волонтера, який збив трьох дітей: сьогодні суд вирішить його долю
09:38, 29 серпня 2016Інциденти
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Запобіжний захід сьогодні обиратимуть знаному на передовій волонтеру Олександру Хомазяку, який насмерть збив 6-річного хлопчика.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Минулої п'ятниці на Чернігівщині він на своїй іномарці збив трьох дітей. Водій не впорався із кермуванням, авто розвернуло й закинуло на ґрунтову стежку, якою йшли діти.
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6-річний хлопчик загинув на місці, його 13-літній брат та чотирирічна сестра – опинилися в реанімації. Попереду в обох - тривале лікування. У дівчинки - травми внутрішніх органів, у хлопця - множинні переломи.
Водій, як з'ясувалося, за кермом був під чаркою. У крові 45-річного волонтера виявили понад півтора проміле алкоголю.
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