"Ровесник Стоунхенджа": на Дніпропетровщині згорів пам'ятник археології Мавринський майдан

Про це повідомляє dp.vgorode.ua з посиланням на місцеве телебачення.

Пожежа виникла з невідомих причин. Зараз ця пам'ятка археології виглядає випаленої пустелею. Там немає жодного живого місця.

Згоріла вся трава і навколо Майдану. Місцевим жителям для гасіння пожежі довелося викликати рятувальників, так як було побоювання, що вогонь дійде й до села.

"Хто і з якою метою підпалив траву в цьому таємничому місці невідомо", - пише видання.

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Павлоградські журналісти нагадують, що вже були спроби спаплюжити державний охоронний знак. Його розписали непристойними написами. Активісти не раз зверталися із заявами в поліцію. Але безрезультатно.

Мавринський Майдан - величезне земляне спорудження невідомого призначення. З висоти він схожий на таємничий знак. На думку деяких дослідників - це стародавня храмова споруда, можливо, сучасник Стоунхенджа. На думку уфологів, походження Мавринського майдану пов'язано з палеовізитом.