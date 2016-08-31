Кримінальні розбірки на Закарпатті закінчилися перестрілкою: щонайменше 4 поранених - ЗМІ

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Розбірки відбулися у вівторок ввечері, 30 серпня, за участю кримінальних угруповань Тячівщини та Мукачівщини.

Розбірки відбувалися на одній з місцевих АЗС, де попередньо було домовлено про зустріч "стрілку".

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Як вдалося уточнити Mukachevo.net в Тячівській ЦРЛ, що до них госпіталізовано 4-х поранених. Один з них знаходиться у вкрай важкому стані з пораненнями в грудні клітку і живіт, його всю ніч оперували. Ймовірно чоловіка розстріляли впритул. Всі госпіталізовані є жителями Мукачева та району, що підтверджує інформацію джерел Mukachevo.net.

Відразу ж після стрілянини був піднятий на ноги увесь особовий склад закарпатської поліції, включаючи спецназівців, виставлені мобільні пости в районі Хуста та Тячева. Попередньо, в зіткненнях брали участь до 10 осіб в цілому.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві двоє п'яних чоловіків били і ображали людей, а присутні при цьому співробітники поліції не змогли прийняти необхідні заходи.