У турецькій Анталії перекинулося судно з більш ніж сімдесятьма туристами

Біля берегів турецької Анталії перекинулося судно, на борту якого було понад 80 людей. Про це з посиланням на Anadolu пише «РБК».

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Корабель перекинувся в Середземному морі під час сильного дощу. За словами губернатора Анталії Муніра Караоглу, судно покинуло порт в Калеїчи, в туристичній частині міста, і перекинулося приблизно у 26,5 км від берега в районі Коньяалти.

До місця події вирушили сили турецької берегової охорони та морської поліції — їм вдалося врятувати 73 людини. За словами Караоглу, інформації про жертви наразі не надходило, рятувальна операція триває.

У свою чергу Нurriyet пише, що врятували 82 людини, ще одну досі шукають. Поранені були 33 туристи.