У турецькій Анталії перекинулося судно з більш ніж сімдесятьма туристами
Берегова охорона врятувала, за різними даними, від 72 до 82 осіб, ще одну людину розшукують.
Біля берегів турецької Анталії перекинулося судно, на борту якого було понад 80 людей. Про це з посиланням на Anadolu пише «РБК».
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Корабель перекинувся в Середземному морі під час сильного дощу. За словами губернатора Анталії Муніра Караоглу, судно покинуло порт в Калеїчи, в туристичній частині міста, і перекинулося приблизно у 26,5 км від берега в районі Коньяалти.
До місця події вирушили сили турецької берегової охорони та морської поліції — їм вдалося врятувати 73 людини. За словами Караоглу, інформації про жертви наразі не надходило, рятувальна операція триває.
У свою чергу Нurriyet пише, що врятували 82 людини, ще одну досі шукають. Поранені були 33 туристи.