У Львові горів підвал житлового будинку: людей евакуювали через вікна (фото)

У Львові вночі, 5 вересня, сталася пожежа в підвалі чотириповерхового житлового будинку в центрі міста на площі Святого Теодора, 8.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, повідомлення про займання під сходовою кліткою на 1-му поверсі надійшло о 03:50.

Пожежа спричинила сильне задимлення в будинку. Мешканці будинку через високу концентрацію токсичних продуктів горіння не могли самостійно покинути свої квартири.

«З допомогою колінчастого автопідйомника і висувних сходів фахівці служби рятували людей з палаючого будинку через вікна. Щоб попередити отруєння продуктами горіння, рятувальники підвели людей до вікон, одягнувши спеціальні рятувальні капюшони, які забезпечують доступ свіжого кисню», - йдеться в повідомленні.

Всього врятували 14 осіб, з них двоє дітей. Також на балкон вивели двох осіб. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання.

О 04:17 пожежа була локалізована, а о 05:36 – повністю ліквідована.

У результаті пожежі вогнем було знищено сміття та речі домашнього вжитку в підвалі на площі 20 кв. м. Причина та обставини події встановлюються. В результаті події ніхто не постраждав.